Белгородская область вошла в ТОП-10 регионов РФ с наибольшим объемом экспорта продукции АПК

Всего регион осуществляет поставки на внешние рынки 112 видов продукции АПК. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Белгородская область занимает восьмое место в стране по экспорту продукции АПК. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Впереди только Москва и Московская область, Краснодарский край, Ростовская, Калининградской области, а также регионы-лидеры по экспорту рыбной продукции – Приморский и Камчатский края.

Основным экспортным товаром в сфере АПК для Белгородской области является продукция масложировой отрасли. Её доля в общем объёме экспорта продукции агропромышленного комплекса региона составила 76,9%. Мясной и молочной продукции Белгородская область экспортирует 5%, чуть больше – 5,7% – вывозится продукции пищевой и перерабатывающей промышленности.

Всего регион осуществляет поставки на внешние рынки 112 видов продукции АПК. В период с 2017 по 2022 годы экспорт вырос в 4,5 раза. Продукция, произведённая на Белгородчине, экспортируется в 57 стран. Ключевыми рынками сбыта являются Индия (24%), Китай (15%), Узбекистан (8,7%), Ирак (7,5%), Беларусь (7%) и Казахстан (6,6%).