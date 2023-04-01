Под Белгородом погиб 65-летний велосипедист

32-летний водитель, управляя автомобилем «АФ 371900», двигался со стороны «Ротонды» по направлению к поселку Новосадовому. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, сегодня, 1 апреля, в 4:40 на 1 км автодороги «Северо-Восточный обход Белгорода» 32-летний водитель, управляя автомобилем «АФ 371900», двигался со стороны «Ротонды» по направлению к поселку Новосадовому. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

На одном из участков автомобиль наехал на 65-летнего мужчину, который двигался вдоль проезжей части дороги в попутном направлении, перевозя в руках велосипед. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался.

В условиях ограниченной видимости пешеход, двигаясь по проезжей части, был одет в темную одежду без световозвращающих элементов. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что в соответствии с п. 4.1 ПДД РФ «Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, могут двигаться по краю проезжей части, если их движение по тротуарам или обочинам создает помехи для других пешеходов».