Белгородцам с IOS теперь тоже доступна карта убежищ с функцией навигации

На карте указано 800 убежищ. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

С помощью приложения «Народная экспертиза» жители Белгорода могут проложить путь до ближайшего укрытия. Раньше функционал был доступен только для пользователей Android, а теперь – для владельцев практически любого устройства. Сервис поможет жителям составить оптимальный маршрут с помощью платформ Яндекс. Карты, Uber Russia, Яндекс Go и Google Maps. Чтобы найти убежище рядом, нужно дать приложению доступ к своему местоположению.

В общей сложности на карте убежищ указано около 800 объектов: многоквартирных домов, образовательных учреждений, хозсубъектов, где можно переждать опасность. Карта будет и дальше обновляться, поскольку работа по включению в систему дополнительных укрытий продолжится.