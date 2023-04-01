Группа детей из белгородского приграничья отправится в один из подмосковных лагерей

Вячеслав Гладков рассказал, что с 11 до 25 апреля группа белгородских школьников из приграничных районов области отправятся в оздоровительный лагерь.

- Это стало возможным благодаря поддержке уполномоченного по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой. Напомню, что это уже не в первый раз - в феврале белгородские дети отдыхали при поддержке Марии Алексеевны, - рассказал глава региона в традиционном утреннем посте.

Из Белгородской области в лагерь будут направлены 30 ребят в возрасте от 15 до 17 лет с хорошей успеваемостью по предметам физико-математического цикла. Также в смене «Послезавтра» будут дети из новых регионов РФ. Основная цель смены – социально-психологическая реабилитация детей, которых коснулись военные действия. Программа смены включает в себя постоянное психолого-педагогическое сопровождение, образовательную программу с физико-математическим уклоном, а также культурно-развлекательные и спортивные мероприятия.

- У нас в этом году многие откликнулись на нашу проблему: и губернатор Санкт-Петербурга, и Липецкая, и Воронежская области. Я уверен, что мы сможем направить детей еще и в другие регионы Российской Федерации – поддержка точно есть. И хочется, чтобы наши дети, несмотря на сложную обстановку, получили полноценный летний отдых, - рассказал губернатор Вячеслав Гладков.