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НовостиОбщество1 апреля 2023 9:13

В Белгородской области детей и сотрудников детсада проверят на гепатит А

Губернатор заверил, что ситуация в Старом Осколе находится под контролем
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Для перестраховки анализ на гепатит взяли у всех сотрудников.

Для перестраховки анализ на гепатит взяли у всех сотрудников.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время вечернего прямого эфира 31 марта житель Старого Оскола сообщил губернатору о возможном заражении гепатитом А сотрудников одного из детских садов. При этом учреждение, по словам мужчины, продолжает работать.

Вячеслав Гладков заверил, что этот случай находится под контролем. Подтверждено, что у одного из сотрудников при первом обследовании при сдаче крови обнаружили гепатит А, однако при повторном анализе это заболевание не подтвердилось. Для перестраховки анализ на гепатит взяли у всех сотрудников и обратились к родителям за разрешением взять анализ у детей.

- Знаю, что глава администрации округа должен провести встречу с родителями, чтобы разъяснить ситуацию, но еще раз повторяю - ситуация максимально контролируется со стороны всех необходимых структур, как региональных, так и муниципальных, - объяснил глава Белгородской области.