В Белгородской области детей и сотрудников детсада проверят на гепатит А

Для перестраховки анализ на гепатит взяли у всех сотрудников.
Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
Во время вечернего прямого эфира 31 марта житель Старого Оскола сообщил губернатору о возможном заражении гепатитом А сотрудников одного из детских садов. При этом учреждение, по словам мужчины, продолжает работать.
Вячеслав Гладков заверил, что этот случай находится под контролем. Подтверждено, что у одного из сотрудников при первом обследовании при сдаче крови обнаружили гепатит А, однако при повторном анализе это заболевание не подтвердилось. Для перестраховки анализ на гепатит взяли у всех сотрудников и обратились к родителям за разрешением взять анализ у детей.
- Знаю, что глава администрации округа должен провести встречу с родителями, чтобы разъяснить ситуацию, но еще раз повторяю - ситуация максимально контролируется со стороны всех необходимых структур, как региональных, так и муниципальных, - объяснил глава Белгородской области.