Белгородский Фонд развития промышленности получит 500 млн рублей в 2023 году

Возможное выделение средств для Фонда обсуждалось в феврале. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

в ходе рабочей поездки Денис Мантуров и Вячеслав Гладков осмотрели цеха нескольких промышленных предприятий Белгородской области, ознакомились с выпускаемой продукцией. Вице-премьер – глава Минпромторга России высоко оценил результаты работы и перспективы заводов.

- Сегодня мы увидели, что предприятие не просто готово к удовлетворению спроса наших аграриев в текущем сельскохозяйственном году, но и формирует задел на будущее: собственное конструкторское бюро ведет разработку новых уникальных агрегатов, которые соответствуют современным стандартам качества, — отметил Денис Мантуров.

- Сегодняшний визит Дениса Валентиновича вместе с командой позволяет решить многие сложные вопросы, уже намечены планы. У нас есть база. У нас есть опыт. У нас есть понятные рынки. У нас есть конкурентоспособная продукция. У нас есть очень высокого уровня коллективы. Самое главное, у нас есть желание и мотивация. Безусловно, 500 млн рублей, которые придут в регион, – это огромная помощь, которая позволит нам ускорить реализацию инвестиционных проектов, — сказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.