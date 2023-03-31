Белгородский инвестор отдал мошенникам 1,5 миллиона рублей

С заявлением о мошенничестве в ОМВД России по Прохоровскому району обратился 61-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону. Решив заработать на инвестициях, мужчина слишком доверился виртуальному помощнику. Попав под влияние лже-брокеров, он внес на предоставленные ими счета порядка 500 тысяч рублей личных сбережений, а затем оформил три кредита и перечислил еще миллион рублей. Несмотря на заверения «менеджеров» о том, что доход растет, вывести деньги мужчина так и не смог. Поняв, что стал жертвой обмана, он обратился за помощью в полицию.

Правоохранители рекомендуют жителям региона не принимать участия в биржевых и инвестиционных проектах, не обладая специальными знаниями. Прежде чем решиться на вклад, изучите информацию о деятельности торговой площадки. Проверить такие организации можно на официальном сайте Центрального банка РФ. Если фирма, с представителем которой вы общались, не внесена в список, значит, она не может предоставлять брокерские услуги на бирже. Не стоит открывать брокерский счет по ссылкам, которые присылают по почте или в мессенджерах. Любые подозрительные предложения следует игнорировать. Открывать счета лучше всего лично в офисе брокера или банка, либо на официальном сайте компании.