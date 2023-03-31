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НовостиОбщество31 марта 2023 14:04

1 и 2 апреля в Белгороде пройдет традиционная фермерская ярмарка

Она состоится по адресу: ул. Костюкова, 39
Алексей СЕРГУНИН

В ассортименте – молочные продукты, мясо, птица, рыба, колбасные изделия, выпечка и сладости, фрукты и многое другое. Об этом сообщает телеграм-канал мэрии Белгорода.

Горожане могут купить все это по выгодным ценам. Будет представлена продукция местных крестьянских и личных подсобных хозяйств. Место проведения: ярмарка «Южная» (г. Белгород, ул. Костюкова, 39). Время: с 9:00 до 15:00.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, с 5 по 7 августа на продовольственных ярмарках Белгородской области продали более 68 тонн фермерской продукции.