В Белгородской области строят новый фельдшерско-акушерский пункт

По контракту строительство медучреждения должно завершиться осенью этого года. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В селе есть действующий ФАП, расположенный в приспособленном помещении здания местного клуба. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

- Здание клуба было построено ещё в 1963 году. Именно в этом помещении ФАП стал работать с 1992 года, после того, как отдельно расположенное медучреждение в нашем селе стало непригодным для использования после пожара. В нашем селе проживает 156 человек, в том числе 24 ребёнка. Работаю каждый день. Новоалександровцы приходят ко мне с назначениями от врача, и мы проводим здесь все необходимые процедуры, – рассказала медицинская сестра медпункта Татьяна Бескоровайная.

В 2018 году в здании старого фельдшерско-акушерского пункта проводили капитальный ремонт. Но это всё равно не позволяет расширить его качественные возможности оказания медуслуг.

На строительство нового модульного здания ФАПа в селе Новоалександровка выделено более 16 млн рублей. Здесь будет кабинет врача для приема пациентов, процедурная, просторный холл, помещения для санузла и душевой.

- В ковидный период в нашем селе только у двух жителей был выявлен этот вирус. У нас более 95 процентов жителей прошли вакцинацию. Очень дисциплинированные односельчане. И новый ФАП, который строится как раз на том месте, где он был до 1992 года, все с нетерпением ждут, - отметила Татьяна Бескоровайная.

По контракту строительство медучреждения должно завершиться осенью этого года.