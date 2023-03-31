Белгородские аграрии получат более 3 млрд рублей

Вопрос обсуждался на встрече главы ведомства Дмитрия Патрушева и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Государственная поддержка аграрного сектора нашего региона в 2023 году составит 3,1 млрд рублей.

Из предусмотренного Белгородской области на 2023 год лимита в 3,1 млрд рублей аграриям уже доведена почти треть. Выполнена задача по освоению к 1 апреля 50% «стимулирующей» и «компенсирующей» субсидий. Дмитрий Патрушев призвал не снижать динамику и использовать возможность авансирования затрат аграриев.

Ещё одной темой встречи стало повышение качества жизни на селе. С 2023 года Минсельхоз приступил к реализации инициативы по развитию опорных населённых пунктов. Проект рассчитан до 2030 года и направлен на ускоренное развитие их инфраструктуры и прилегающих территорий. Белгородская область уже утвердила перечень из 17 таких пунктов, по которым к сентябрю будут разработаны и утверждены планы долгосрочного социально-экономического развития.