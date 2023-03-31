В Белгороде оштрафовали даму, ехавшую по «встречке» на дороге с односторонним движением

Вчера, 30 марта, сотрудники УМВД России по Белгороду нашли в сети видеозапись с нарушением ПДД. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. Водитель «Шкоды» в нарушение требований дорожных знаков осуществила движение во встречном направлении по односторонней дороге.

Автоинспекторы установили, что за рулем находилась женщина 1962 года рождения. В соответствии с ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ (Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением) ее оштрафовали на пять тысяч рублей.