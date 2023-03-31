Власти приглашают белгородцев обсудить изменения в правила благоустройства города

Собрание участников публичных слушаний пройдёт 25 апреля в 11:00 в актовом зале администрации города. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Профильная комиссия администрации города предлагает не только дать понятие объектам уличного искусства, но и установить требования к нанесению муралов, надписей, трафаретов, рисунков, стикеров путем покраски, наклейки, росписи на фасадах и (или) ограждениях МКД, нежилых зданий, строений, сооружений в Белгороде. Об этом информирует телеграм-канал мэрии города.

Замечания и предложения принимают по 21 апреля 2023 года. Документ можно найти по ссылке и направить предложения в электронном виде. В холле актового зала администрации Белгорода открыта экспозиция проекта. Здесь можно ознакомиться с материалами с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. Собрание участников публичных слушаний пройдёт 25 апреля в 11:00 в актовом зале администрации города.