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НовостиОбщество31 марта 2023 9:22

Власти приглашают белгородцев обсудить изменения в правила благоустройства города

Актуальное предложение касается муралов
Алексей СЕРГУНИН
Собрание участников публичных слушаний пройдёт 25 апреля в 11:00 в актовом зале администрации города.

Собрание участников публичных слушаний пройдёт 25 апреля в 11:00 в актовом зале администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Профильная комиссия администрации города предлагает не только дать понятие объектам уличного искусства, но и установить требования к нанесению муралов, надписей, трафаретов, рисунков, стикеров путем покраски, наклейки, росписи на фасадах и (или) ограждениях МКД, нежилых зданий, строений, сооружений в Белгороде. Об этом информирует телеграм-канал мэрии города.

Замечания и предложения принимают по 21 апреля 2023 года. Документ можно найти по ссылке и направить предложения в электронном виде. В холле актового зала администрации Белгорода открыта экспозиция проекта. Здесь можно ознакомиться с материалами с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. Собрание участников публичных слушаний пройдёт 25 апреля в 11:00 в актовом зале администрации города.