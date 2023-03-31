В Белгородской области установят памятник в честь земляков, погибших в зоне СВО

На территории комплекса установят информационные световые короба и памятный знак в честь земляков, погибших в зоне СВО. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Такую важную инициативу предложили специалисты управления капитального строительства администрации района на заседании экспертной комиссии по рассмотрению проектов при главе. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Будет полностью обновлён мемориальный комплекс, дополнены списки фамилий погибших воинов, занесённых на мемориальные плиты, благоустроена территория, а также созданы условия для передвижения маломобильных групп населения. На территории комплекса установят информационные световые короба и памятный знак в честь земляков, погибших в зоне СВО.

- Заботой о местах памяти и славы на примере мужества и стойкости воинов мы воспитываем молодое поколение краснояружцев Сохранение памяти наших героев, которые сражались за Родину и отдали жизни ради нашего будущего, – святая обязанность и долг каждого из нас, – отметил в ходе заседания руководитель муниципалитета Андрей Миськов.