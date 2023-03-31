Вышедший на свободу 14 марта белгородец избил незнакомца, забрав его мобильник

После застолья на улице белгородец потребовал телефон обратно, на что получил отказ и удар кулаком в лицо. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции № 2 УМВД России по Белгороду поступило заявление от 54-летнего жителя областного центра. Мужчина сообщил, что на него напал его новый знакомый и забрал мобильник. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

После оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. По предварительным данным, накануне заявитель отдыхал с нападавшим – 39-летним жителем Шебекино - в одном из питейных заведений Белгорода. Во время распития спиртных напитков новый знакомый попросил у потерпевшего телефон. Уже после застолья на улице белгородец потребовал имущество обратно, на что получил отказ и удар кулаком в лицо. Впоследствии фигурант оставил телефон себе. В настоящее время мобильник стоимостью около шести тысяч рублей вернули владельцу.

В соответствии с п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж, совершенный с применением насилия) злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы. Кстати, подозреваемый, который сейчас находится в изоляторе временного содержания, 14 марта был освобожден из мест лишения свобод, где отбывал наказание за аналогичное преступление.