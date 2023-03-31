В Белгороде «Киа» врезалась в скорую помощь

По предварительным данным, вчера, 30 марта, около 11:45 19-летняя девушка, управляя автомобилем «Киа Спектра», при проезде перекрестка Белгородский проспект – улица Попова на разрешающий сигнал светофора не предоставила преимущество в движении автомобилю скорой помощи под управлением 54-летнего водителя. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Спецмашина ехала с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом. В результате произошло столкновение. К счастью, никто не пострадал.