Белгородец сжег дачу подруги из-за желания вернуться к жене

Сумма ущерба, причиненного владелице, устанавливается. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

На днях в ОМВД России по Белгородскому району поступило сообщение о пожаре в одном из садовых товариществ. Огонь полностью уничтожил дачный дом вместе с находившимся в нем имуществом. Впоследствии было установлено, что причиной возгорания стал поджог. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 41-летний белгородец.

По предварительным данным, за несколько месяцев до происшествия мужчина ушел от жены к её подруге. Они вместе проживали в дачном доме женщины. Но спустя время подозреваемый решил вернуться в семью, чему подруга стала препятствовать. Мужчина нашел необычный способ выйти из любовного треугольника. Приехав на дачу женщины, он разбил окно дома, с помощью жидкости для розжига поджег полотенце и бросил внутрь, после чего скрылся. Сумма ущерба, причиненного владелице, устанавливается. В соответствии с ч.2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.