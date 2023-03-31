В Белгородской области социальные пенсии увеличатся на 3,3% с 1 апреля 2023

В среднем выплата увеличится на более чем 300 рублей. Об этом информирует телеграм-канал регионального правительства.

В настоящее время на территории региона этот вид пособия получают 50,5 тысяч граждан. Из них проживающие или работающие в зоне ЧАЭС – свыше 16 тысяч, инвалиды с детства – 14,3 тысяч, получатели социальной пенсии по старости – около 900 белгородцев, а госпенсии по старости – более девяти тысяч.

Напомним, в 2023 году проиндексированы страховые пенсии неработающих пенсионеров на 4,8% и ежемесячные денежные выплаты для федеральных льготников на 11,9%, а также увеличен размер прожиточного минимума для пенсионеров. Помимо этого, с 1 августа специалисты проведут ежегодную корректировку размера пенсий работающим гражданам за работу в 2022 году.