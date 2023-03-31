В Белгородской агломерации на пригородном маршруте № 223И заработает система оплаты проезда «вход/выход»

Если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута. Фото: Алексей СЕРГУНИН

С 1 апреля для оплаты проезда пассажирам нужно будет дважды прикладывать карту к валидатору: при входе и выходе. При первой валидации на экране появляется надпись: «Проезд разрешён» и резервируется платёж, равный цене проезда от остановки посадки до конечной остановки маршрута. Об этом информирует телеграм-канал регионального правительства.

При прикладывании карты на выходе из автобуса регистрируется остановка высадки, сумма для списания корректируется в соответствии с тарифом и списывается с банковского счета. Если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута.