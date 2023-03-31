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НовостиОбщество31 марта 2023 6:45

В Белгородской агломерации на пригородном маршруте № 223И заработает система оплаты проезда «вход/выход»

Автобус курсирует от рынка «Салют» через микрорайон Стрелецкое-23 до микрорайона Стрелецкое-73/1
Алексей СЕРГУНИН
Если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута.

Если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

С 1 апреля для оплаты проезда пассажирам нужно будет дважды прикладывать карту к валидатору: при входе и выходе. При первой валидации на экране появляется надпись: «Проезд разрешён» и резервируется платёж, равный цене проезда от остановки посадки до конечной остановки маршрута. Об этом информирует телеграм-канал регионального правительства.

При прикладывании карты на выходе из автобуса регистрируется остановка высадки, сумма для списания корректируется в соответствии с тарифом и списывается с банковского счета. Если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута.