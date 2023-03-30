Белгородец несколько раз ударил ножом возлюбленную за неразделенные чувства

64-летняя белгородка сообщила, что на нее напал поклонник. Фото: "КП" Архив

В полицию Белгорода поступило сообщение от сотрудников медучреждения о пациентке с колото-резаными ранами в области лопатки. 64-летняя женщина сообщила, что на нее напал поклонник.

Полиция задержала и доставила в отделение 63-летний подозреваемого жителя областного центра.

По предварительным данным, женщина работает в одной из уличных точек быстрого питания. Подозреваемый - охранник организации, расположенной неподалеку. Мужчина часто заходил к белгородке и во время очередной встречи признался в своих чувствах, но получил отказ. В эмоциональном порыве злоумышленник подкараулил женщину возле работы и несколько раз ударил ножом в спину.

В отношении нерадивого влюбленного возбуждено уголовное дело Он может лишиться свободы на срок до двух лет.