В Белгороде стартовал областной Чемпионат по художественной гимнастике

На чемпионате определят лучших в командном и индивидуальном многоборьях. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня в «Белгород-Арене» стартовал Чемпионат Белгородской области по художественной гимнастике. Соревнования пройдут и завтра, 31 марта.

За призовые места поборются около 300 спортсменок практически из всех районов области. На чемпионате традиционно определят лучших в командном и индивидуальном многоборьях, из 161 и 114 участниц соответственно, а также в отдельных видах.

Сейчас уже стали известны итоги первого дня состязаний. Сильнейшей в командном зачёте в возрастной группе 2004-2008 годов рождения стала Сборная Белгородской области. Серебро взяла команда «Белогорье», бронзу – спортсмены из Старого Оскола.

В возрастной группе 2008-2010 годов рождения в разряде кандидатов в мастера спорта первое место также заняла региональная сборная, второе – команда «Импульс», третье – команда «Драйв».