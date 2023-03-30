В Белгороде у иностранного студента вымогали деньги из-за интимного видео

Молодой человек перечислил мошеннице 10 тысяч рублей. Фото: "КП" Архив

С заявлением о вымогательстве в полицию Белгорода обратился 19-летний студент одного из вузов областного центра. Молодой человек сообщил, что у него вымогают деньги в одном из мессенджеров.

Студент-иностранец рассказал, что познакомился с девушкой в интернете. По инициативе новой подруги они в переписке обменялись видео интимного содержания. Вскоре собеседница потребовала деньги, угрожая распространить видеозапись. Опасаясь, что видео попадет в сеть и его увидят знакомые, молодой человек перечислил на предоставленный счет 10 тысяч рублей, после чего обратился в полицию.

По факту преступления возбуждено уголовное дело за вымогательство. Полиция призывает белгородцев не пересылать в соцсетях и мессенджерах материалы, не предназначенные для публичного просмотра. Рекомендуется также для защиты аккаунта от взлома настроить двухфакторную аутентификацию, установить сложный пароль и периодически его менять. Не устанавливайте на гаджеты непроверенные приложения и не переходите по подозрительным ссылкам, регулярно проверяйте устройство антивирусной программой.