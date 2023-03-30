Белгородец украл больше 60 тысяч рублей с чужого банковского счета

За кражу денег с чужого счета белгородец может сесть на шесть лет. Фото: "КП" Архив

В полицию Белгорода обратился 36-летний местный житель. Мужчина сообщил, что с его банковского счета пропало более 60 тысяч рублей.

Полиция установила личность подозреваемого. Им оказался 32-летний житель областного центра.

По предварительным данным, накануне произошедшего мужчины распивали спиртные напитки дома у общего знакомого. Потерпевший, уходя, забыл свой мобильник на столе. Злоумышленник заметил это и через приложение перевел деньги на счет своей матери, после чего положил телефон на место.

В отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела за кражу, совершенную с банковского счета. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.