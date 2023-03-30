В Белгородской области стоимость подключения к электросетям не будет повышаться с 1 июля

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

С 1 июля в Белгородской области не будет повышения стоимости на подключение к электросетям. Эту информацию подтвердили в управлении по регулированию цен и тарифов региона. Информация о повышении, которая распространялась в некоторых белгородских пабликах, не соответствуют действительности.

До конца года стоимость подключения останется прежней, календарная разбивка не предусмотрена. Стандартизированные тарифные и льготные ставки за 1 кВт запрашиваемой мощности установлены Управлением по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области на весь 2023 год.

Так, для льготных категорий заявителей, к которым относятся малообеспеченные граждане, ветераны, инвалиды, многодетные семьи и ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, льготный тариф за 1 кВт запрашиваемой мощности составляет с 1 января 1064 рублей с НДС при подключении до 15 кВт и расположении не далее 300 м в городском населенном пункте и не далее 500 м в сельской местности от существующих электросетей. Льготная ставка за 1 кВт для остальных категорий составляет 6528,14 рублей с НДС.