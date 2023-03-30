За сутки в Белгородской области полиция выявила больше 600 нарушений ПДД

13 водителей за сутки выехали на встречку. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области за прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили 605 нарушений Правил дорожного движения. Пренебрегли дорожной безопасностью как водители, так и пешеходы.

Так, отстранены от управления 8 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей, а также 3 ранее лишенных права управления.

За непредоставление преимущества пешеходам 35 административных материалов составлено в отношении водителей. В отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 71 материал.

Кроме того, 28 водителей привлечено к ответственности за неправильную перевозку несовершеннолетних детей. Также составлено 64 административных материала в отношении водителей, допустивших нарушение светопропускной способности передних автостекол, 13 за выезд на встречную полосу и 98 за управление транспортными средствами с технической неисправностью.