За сутки в Белгородской области полиция выявила больше 600 нарушений ПДД

13 водителей за сутки выехали на встречку.
Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгородской области за прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили 605 нарушений Правил дорожного движения. Пренебрегли дорожной безопасностью как водители, так и пешеходы.
Так, отстранены от управления 8 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей, а также 3 ранее лишенных права управления.
За непредоставление преимущества пешеходам 35 административных материалов составлено в отношении водителей. В отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 71 материал.
Кроме того, 28 водителей привлечено к ответственности за неправильную перевозку несовершеннолетних детей. Также составлено 64 административных материала в отношении водителей, допустивших нарушение светопропускной способности передних автостекол, 13 за выезд на встречную полосу и 98 за управление транспортными средствами с технической неисправностью.