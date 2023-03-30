В Белгородской области почти 1800 семей воспользовались «Семейной ипотекой» с господдержкой

По «Семейной ипотеке» с начала реализации программы выдано 1 789 кредитов на общую сумму 5,19 млрд рублей.

В России сегодня на долю «Семейной ипотеки» в выдачах по льготным программам приходится уже более 48% по количеству кредитов и 47% по сумме (в 2022 году – 35% и 36% соответственно). Программа продлена до 1 июля 2024 года, а также распространена на семьи, в которых воспитывается как минимум двое детей до 18 лет (ранее в программе могли участвовать только семьи с детьми, родившимися после 2018 года). По оценке ДОМ.РФ, изменение условий принесёт дополнительно порядка 30 тысяч кредитов в год.

- Реализация программ, направленных на улучшение демографии, повышение уровня жизни семей с детьми является сегодня одним из ключевых направлений государственной политики. Меры социальной и семейной поддержки, в том числе программа «Семейной ипотеки», позволяющая приобретать жилье по льготной ставке, вошли в национальный проект «Демография». Мы видим существенный благотворный эффект от её реализации, ведь для многих семей жилищный вопрос – ключевой фактор при принятии решения о появлении ребенка. Во многом её действие способствовало рождению более 500 тысяч детей, – отмечает Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.