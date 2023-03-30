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НовостиОбщество30 марта 2023 10:38

В Шебекино Белгородской области начались командно-штабные тренировки

Во время учений проверят работу систем оповещения и транспорта при объявлении ЧС
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Гражданское население в учениях не участвует.

Гражданское население в учениях не участвует.

Сегодня, 30 марта, в Шебекинском городском округе стартовали учения по отработке действий в случае объявления чрезвычайной ситуации. Во время тренировки проверят работу систем оповещения и транспорта. Об этом сообщил глава городского округа Владимир Жданов.

Учения стартовали с учебной сирены в 12 часов дня. После чего в город по очереди заезжают автобусы. В тренировке принимают участие водители школьных ведомственных автобусов, и общественный транспорт, которые отработают действия при необходимости эвакуации населения.

Похожие учения давно проводят в приграничных районах Белгородской области. В Шебекинском городском округе они более масштабные. Гражданское население в них не участвует. Отработку действий проходят руководители территорий.