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НовостиОбщество30 марта 2023 9:44

В Белгородской области приступили к ремонту 24 мостов

Два объекта – в Белгороде и Алексеевке – начали ремонтировать в прошлом году
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В этом году в регионе реконструируют 24 мостовые конструкции.

В этом году в регионе реконструируют 24 мостовые конструкции.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении рассказал о ходе работ по капитальному ремонту мостов в Белгородской области. В этом году в регионе реконструируют 24 мостовые конструкции. Два объекта переходящие – их ремонт начался в прошлом году. Это мосты на улице Студенческая в Белгороде и через реку Тихая Сосна в Алексеевке.

Губернатор во время недавней поездки в Старый Оскол осмотрел ход реконструкции моста в горокруге.

- По остальным сооружениям начинаем работы, например, в том же Новооскольском городском округе около села Старая Безгинка или, например, в Вейделевском районе около хутора Ромахово работы начались, и я надеюсь, что они будут выполнены в срок. Во время рабочих поездок обязательно постараюсь уделить этому внимание, - рассказал глава региона.