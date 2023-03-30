В Белгороде 7 апреля пройдет первый субботник

фото: телеграм-канал мэрии Белгорода.

7 апреля в Белгороде пройдет первый и самый масштабный субботник. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии областного центра. Присоединиться к мероприятию может любой желающий.

Сотрудники городских управ заранее определили территории, которые нуждаются в уборке. Очистить от мусора предстоит участки около многоквартирных домов и общественные зоны. Сейчас специалисты готовят интерактивную карту, чтобы горожанам было легче ориентироваться.

Жители Белгорода могут присоединиться к акции на территории своей управы или поучаствовать в уборке другой подходящей локации. В этом случае для решения всех организационных вопросов необходимо позвонить по телефону +7 (4722) 73-26-37.

Так, 7 апреля по договоренности с работодателем приступить к уборке выбранной территории можно в 15-00. В это время на месте будут дежурить сотрудники управ. Они раздадут мешки для мусора и проследят за его вывозом.