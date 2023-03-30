В центре Белгорода обновят дорожную разметку

фото: @v_v_demidov

Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал о подготовке к обновлению дорожной разметки в областном центре. В этом году по плану «прорисуют» больше 124 тысяч квадратных метров.

По словам Демидова, часть разметки планируют выполнить пластичными материалами. Для этих работ нужно привлекать подрядчика. Краской разметку будет наносить Белгорблагоустройство.

В центральной части Белгорода и на ключевых магистралях пройдет основной этап работ – здесь работы проведут в апреле и мае.

- Ждем погоду. Наносить разметку можно только на сухое, очищенное от грязи, пыли, песка, масел дорожное покрытие. При этом температура поверхности должна быть не ниже 10 градусов С, а относительная влажность воздуха – не более 85%, - отметил глава администрации областного центра.