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НовостиОбщество30 марта 2023 8:11

Замглавы администрации Старого Оскола покинул свой пост

Об увольнении Анатолия Азарова стало известно 30 марта
Наталия ИЛЮШНИКОВА

В администрации Староосколького городского округа очередные перестановки. Пост секретаря Совета безопасности покинул Анатолий Азаров. Об этом сообщил в телеграм-канале глава территории Андрей Чесноков.

Временно исполнять обязанности Азарова будет Сергей Форов. РНаньше он занимал должность начальника управления безопасности — заместителя секретаря Совета безопасности. На должность Азарова назначили в 2018 году. На тот момент кадровые перестановки произошли в Совете безопасности, департаменте по организационно-аналитической и кадровой работе и управлении по делам молоджи.

Отметим, неделю назад Алексей Горелик покинул пост главы департамента имущественных и земельных отношений Старооскольской администрации. Временно исполнять его обязанности будет Дмитрий Коноваленко.