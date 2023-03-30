В Белгородской области досрочно начнут работать детские лагеря

Во время оперативного штаба губернатор Вячеслав Гладков заявил о досрочном начале летней оздоровительной кампании для детей в Белгородской области. Оперштаб единогласно принял решение о том, что часть загородных детских лагерей региона начинает подготовку к размещению ребят. Школьники смогут начать отдых уже со следующей недели.

- По докладу глав муниципальных образований региона часть загородных лагерей уже готовы принять детей со следующей недели. Сейчас они приводятся в порядок, подбирается и укомплектовывается штат и решаются вопросы санитарной безопасности. Решение оперштаба единогласное, — отметил глава Белгородской области.