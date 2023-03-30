В Белгородской области будут разводить австралийских раков

При промышленном выращивании за полгода можно вырастить особь массой 200 г и более. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Корочанском районе благодаря господдержке будут разводить австралийских раков. На развитие нового фермерского направления Дмитрий Ешан выиграл грант «Агростартап». За полученные в рамках господдержки 3 млн рублей фермер планирует приобрести установку замкнутого водоснабжения для выращивания австралийских красноклешневых раков.

Австралийских раков выращивают не только ради красоты в аквариуме, но и для получения вкусного, полезного, деликатесного мяса. Основной цвет тела у этого рака синий или голубой, но между сегментами есть различающиеся по цвету соединения: красноватые, оранжевые, голубые, малиновые. Как говорят специалисты, при промышленном выращивании за полгода можно вырастить особь массой 200 г и более.

Согласно условиям предоставления гранта, на проектную мощность, фермер Ешан должен выйти в 2027 году, тогда в Корочанском районе планируют производить 1,7 тонны раков в год. Для Белгородской области разведение ракообразных – это новое фермерское направление.

У начинающего фермера побывал министр сельского хозяйства и продовольствия области Андрей Антоненко. Во время встречи осмотрели место будущей фермы ракообразных и обсудили перспективы развития хозяйства.