Белгородские аграрии будут согласовывать весенне-полевые работы с силовиками

В ночное время полевые работы запрещены. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Для аграриев Белгородской области на оперативном штабе приняли регламент проведения весенне-полевых работ. В приграничных районах определены зоны с высоким риском. Здесь все полевые работы будут согласовываться с силовиками.

- В связи с началом весенне-полевых работ утвердили регламент и дополнительные меры безопасности для наших аграриев. В каждом из приграничных муниципалитетов определены зоны с высоким риском. Выход в поле осуществляется только после согласования с Пограничным управлением ФСБ России по Белгородской области, — подчеркнул Вячеслав Гладков.

Помимо этого, регламент предусматривает дополнительные меры по обеспечению безопасности полевых работ. Так категорически запрещается проведение полевых работ в ночное время; в поле должны находиться два человека, для оказания помощи при необходимости. Подписывается приказ об ответственном за осмотр полей и по результатам осмотра составляется акт. Всем участвующим в работах необходимо срочно пройти курсы оказания медицинской помощи. Перед выходом в поле необходимо проводить инструктаж перед с фиксацией в журнале