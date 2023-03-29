Медики проверят у жителей Белгорода уровень стресса

У белгородцев проверят уровень стресса. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» специалисты областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики проведут скрининг для всех желающих жителей Белгорода.

Взрослые горожане смогут бесплатно сдать экспресс-анализы на уровень глюкозы, холестерина и кислорода в крови, измерить артериальное давление, выяснить свой индекс массы тела. Кроме того, жители областного центра узнают у врачей о способах отказа от вредных привычек и при желании запишутся на занятия в «Школу здоровья». Также будет возможность проконсультироваться со специалистами по мерам, которые необходимо принимать в связи с выявленными в ходе обследований факторами риска.

Помимо этого, всех желающих обследуют на кардиовизоре для определения показателя активности регуляторных систем (ПАРС). Такое обследование является эффективным способом оценки адаптационных возможностей организма. Иными словами, прибор показывает уровень стресса.

Первые патологические изменения в сердце происходят на биохимическом уровне, поэтому результаты обычного ЭКГ на начальном этапе недостаточно информативны для выявления признаков заболевания.

В то же время анализ динамики ПАРС позволяет выявить перенапряжение вегетативной нервной система человека, резкое снижение энергетических ресурсов его организма, признаки накопленной усталости и нервного перенапряжения. Если показатель свидетельствует о высоком уровне стресса, пациенту необходимо срочно обратиться к специалистам, чтобы своевременно приступить к лечению.

Профилактическая акция пройдет 30 марта с 13.00 до 16.00 на четвертом этаже «МегаГринна».