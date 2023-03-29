Белгородское село Черемошное обстреляли со стороны Украины 29 марта 2023

Сегодня, 29 марта, обстрелу подверглось село Черемошное Белгородского района. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждение электроснабжения в нескольких населенных пунктах региона. Аварийные и оперативные службы выехали на место для устранения последствий и переподключения абонентов на резервные источники питания, - уточнил Вячеслав Владимирович.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 27 марта ВСУ атаковали белгородское село Графовку.