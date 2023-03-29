Белгородские волейболисты одержали волевую победу в Сургуте

Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

Накануне, 28 марта, в Сургуте состоялся первый матч 1/8 финала мужской Суперлиги по волейболу. Наше «Белогорье» гостило у «Газпрома-Югры». Первый сет оказался за «львами» (25:20).Два следующих выиграли хозяева – 25:23, 25:19. А затем вновь слово сказали белгородцы – 25:18, 15:12 и итоговые 3:2 в пользу «Белогорья».

Таким образом, белгородцы довели победную серию с учетом регулярного чемпионата до десяти матчей. Начиная с 19 февраля, «львы» поочередно победили питерский «Зенит» (3:1), ленинградское «Динамо-ЛО» (3:1), минский «Строитель» (дважды по 3:0), уфимский «Урал» (3:1), кемеровский «Кузбасс» (3:0), нижневартовскую «Югру-Самотлор» (3:2), нижегородский АСК (3:0), «Факел» из Нового Уренгоя (3:2) и «Газпром-Югру» (3:2).

Ответный матч серии, которая продлится до двух побед с «золотым» сетом при необходимости, состоится 31 марта в Туле. Начало игры в 20:00. Вход свободный.