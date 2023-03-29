Под Белгородом угонщик почти два километра толкал мотоцикл, но так и не сумел его завести

В ОМВД России по Белгородскому району с заявлением об угоне обратился 17-летний юноша. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. Юноша сообщил, что оставил свой мотоцикл «Эндуро» возле дома приятеля в поселке Разумное, но утром не обнаружил его на месте.

Участковым во взаимодействии с сотрудниками патрульно-постовой службы в тот же день удалось раскрыть преступление. Мотоцикл юноши они нашли брошенным на территории дачного массива. Подозреваемый был задержан по горячим следам. Им оказался 65-летний мужчина.

По предварительным данным, злоумышленник около двух километров толкал транспортное средство, попутно обращаясь за помощью к местным жителям. Так и не сумев завести мотоцикл, он бросил его неподалеку от своего дома. В соответствии с ч.1 ст. 166 УК РФ (Угон) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.