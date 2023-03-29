В Белгородской области полицейские нашли водителя, прокатившего пассажира на капоте

Нарушителю выписали штраф в 1000 рублей. Фото: скриншот видео из сообщества «ДПС 31 Старый Оскол».

Инцидент произошел вечером 24 марта в микрорайоне Звездный города Старого Оскола. Развлечения местной молодежи засняла установленная на подъезде жилого дома камера наблюдения. Водитель «шестерки» прямо перед её объективом прокатил на капоте приятеля.

Запись попала в руки автоинспекторов. Полицейские быстро вычислили нарушителя. Им оказался 18-летний водитель. Сотрудники Госавтоинспекции выписали парню протокол за перевозку людей вне кабины автомобиля. Сумма штрафа составила тысячу рублей.

Автоинспекторы просят водителей соблюдать ПДД. Травмоопасное развлечение в этот раз обошлось без серьезных последствий, но так бывает далеко не всегда. Весной 2020 года в одном из сел Губкинского городского округа 27-летний парень решил прокатиться на капоте «восьмерке». Машина наехала на кочку, осталась без колеса и врезалась в сенохранилище. Находившийся на капоте пассажир при падении получил серьезные травмы.