Пытаясь заработать на инвестициях, 58-летняя белгородка потеряла около миллиона рублей

Крупной суммы денег лишилась 58-летняя жительница Белгорода. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, женщина наткнулась в интернете на предложение зарабатывать на инвестициях крупной компании. В течение месяца она перечисляла деньги «менеджерам», которые якобы должны были делать выгодные вклады. Однако получить прибыль белгородка так и не смогла, а ее кураторы попросту перестали выходить на связь. В общей сложности женщина перевела мошенникам около 926 тысяч рублей личных сбережений. Поняв, что столкнулась с аферистами, она обратился в полицию.

Правоохранители рекомендуют белгородцам не принимать участия в биржевых и инвестиционных проектах, не обладая специальными знаниями. Прежде чем решиться на вклад, изучите информацию о деятельности торговой площадки. Проверить такие организации можно на официальном сайте Центрального банка РФ. Если фирма, с представителем которой вы общались, не внесена в список, значит, она не может предоставлять брокерские услуги на бирже. Не стоит открывать брокерский счет по ссылкам, которые присылают по почте или в мессенджерах. Любые подозрительные предложения следует игнорировать. Открывать счета лучше всего лично в офисе брокера или банка, либо на официальном сайте компании.