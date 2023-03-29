В Белгородской области продолжается ямочный ремонт

Обработка дефектов производится под давлением битумной эмульсией с добавлением мелкого щебня. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Краснояружском районе на автодорогах «Барилов – Добрино – Репяховка» – Надежевка и Красная Яруга – Колотиловка – Граница Курской области ямочный ремонт выполняется мелкозернистой асфальтобетонной смесью. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

В Ракитянском районе автодорогу Крым – Ивня – Ракитное ремонтируют струйно-инъекционным методом. Эта технология используется в основном для устранения трещин и небольших выбоин. Обработка дефектов производится под давлением битумной эмульсией с добавлением мелкого щебня. В результате обеспечивается высокое сцепление нового материала и основания полотна. Дополнительное уплотнение катком при этом не требуется.

Отметим, что с начала года в Белгородской области на дорогах регионального значения выявлено 100 тысяч кв. м ям и выбоин. На сегодняшний день устранено более половины дефектов.