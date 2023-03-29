Под Белгородом 38-летний мужчина похитил со стройки металлические изделия

С заявлением о краже в ОМВД России по Белгородскому району обратился 57-летний мужчина. Он сообщил, что с территории его строящегося дома в поселке Дубовое пропало имущество. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. После оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний житель областного центра.

По предварительным данным, когда злоумышленник гостил в Дубовом, его внимание привлек строящийся дом, во дворе которого он заметил металлические изделия. Решив похитить их, подозреваемый вызвал манипулятор и спустя время вернулся в поселок. Водителю он сообщил, что хочет продать скопившийся на его участке металл. Похищенные с территории чужого домовладения радиаторы отопления, бочку, металлический уголок и трубы злоумышленник сдал в скупку, выручив восемь тысяч рублей.