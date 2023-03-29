С 30 марта по 8 апреля в Белгородской области проверят системы оповещения

Фото из телеграм-канала правительства Белгородской области.

30 марта системы оповещения проверят в Белгородском, Волоконовском, Корочанском, Ровеньском, Чернянском районах, Валуйском и Новооскольском городских округах.

31 марта тестирование запланировано в Грайворонском, Губкинском, Старооскольском и Яковлевском городских округах, Красненском, Краснояружском, Прохоровском районах.

1 апреля сирены вновь сработают в Шебекинском городском округе, систему там опробовали накануне, 28 марта.

Напомним, что сегодня, 29 марта, системы оповещения проверили в Алексеевском городском округе, Белгороде, Борисовском, Вейделевском, Ивнянском, Красногвардейском, Ракитянском районах.

Повторные проверки в муниципалитетах проведут 3, 4, 5 и 8 апреля. Время везде одинаковое – сирены включают в 11:00.