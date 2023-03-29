Белгородский школьник победил на турнире по спортивному программированию

Антон Борисов (крайний справа). Фото из телеграм-канала правительства региона.

Антон Борисов стал лучшим в составе сборной команды нашего региона и Москвы «По разные стороны МКАДа». Об этом сообщает телеграм-канал правительства Белгородской области.

Открытый турнир по спортивному программированию на призы главы Республики Мордовия в этом году прошёл впервые. Участниками мероприятия стали 145 школьников из десяти регионов России. По результатам двух отборочных дистанционных туров приглашение на заключительный этап получили 22 команды, которые и оспаривали лидерство.