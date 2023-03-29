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НовостиОбщество29 марта 2023 8:33

Белгородский школьник победил на турнире по спортивному программированию

Соревнования на призы главы республики Мордовия состоялись в Саранске
Алексей СЕРГУНИН
Антон Борисов (крайний справа). Фото из телеграм-канала правительства региона.

Антон Борисов (крайний справа). Фото из телеграм-канала правительства региона.

Антон Борисов стал лучшим в составе сборной команды нашего региона и Москвы «По разные стороны МКАДа». Об этом сообщает телеграм-канал правительства Белгородской области.

Открытый турнир по спортивному программированию на призы главы Республики Мордовия в этом году прошёл впервые. Участниками мероприятия стали 145 школьников из десяти регионов России. По результатам двух отборочных дистанционных туров приглашение на заключительный этап получили 22 команды, которые и оспаривали лидерство.