На вклады Сбера жители Черноземья с начала 2023 года положили более 102 млрд рублей

За первые два месяца 2023 года жители регионов Черноземья открыли вклады в Сбербанке общим объемом 102 млрд рублей (1,3 млн. вкладов). Это в 1,6 раза больше чем за аналогичный период прошлого года.

Средняя сумма вклада составляет 81 тыс. рублей, тогда как в 2022 году была 32 тыс. рублей.

При этом через цифровые каналы банка – Сбербанк Онлайн – оформлено 66% вкладов. В Белгородской области этот показатель составил 69%. Также в тройку онлайн-лидеров попали Воронежская и Курская области – 67,4% и 67,7% соответственно.

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка:

«Сегодня Сбер предлагает широкую и в то же время актуальную линейку вкладов. Размер ставки зависит от срока, суммы, а также возможности снятия и пополнения вложений. Открыть подходящий для себя вклад можно в мобильном приложении и веб-версии Сбербанк Онлайн, а также в отделениях банка. А при наличии подписки СберПрайм+ у клиентов банка есть возможность оформить СберВклад Прайм с повышенной процентной ставкой».