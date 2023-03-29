На белгородских дорогах 14 водителей выехали на встречную полосу 28 марта

От управления отстранены 12 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей, а также четыре ранее лишенных права управления. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По фактам непредоставления преимущества пешеходам составлено 52 административных материала. В отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 67 материалов. За несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних к ответственности привлечено 33 водителя. Также составлено 94 административных материала в отношении водителей, допустивших нарушение светопропускной способности передних автостекол, и 14 - за выезд на встречную полосу.