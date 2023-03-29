В Белгородской области «Рено» наехал на 10-летнего мальчика

По предварительным данным, вчера, 28 марта, около 14:25 на перекрестке переулка Сазонова и улицы Ст. Большевиков 44-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Сандеро», наехал наезд на 10-летнего мальчика. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области. Парнишка пересекал проезжую часть на электросамокате. В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, накануне в Белгородской области сбили двух детей. У 7-летнего мальчика и 9-летней девочки диагностировали переломы ног.