В Вейделевском районе Белгородской области отремонтировали Центр врача общей практики

Заменены все инженерные сети, завершена внутренняя отделка стен, полов и потолка. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Полностью обновлен фасад учреждения, поставлены новые окна, уложена кровля, заменены все инженерные сети, завершена внутренняя отделка стен, полов и потолка. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона. На ремонт учреждения было направлено 30,5 миллиона рублей.

Ранее в этом здании располагался детский сад. Подрядная организация, осуществляющая капитальный ремонт, сделала перепланировку помещений. В результате были установлены необходимые перегородки под размещение медицинского учреждения.

Глава администрации Вейделевского Александр Алексеев на общественной приемке рассказал, что в настоящее время идет работа по получению лицензии и совсем скоро жители села Николаевка смогут получать качественное медицинское обслуживание в светлом, уютном, комфортном помещении, отвечающем всем современным стандартам.