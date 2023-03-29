Пьяный белгородец угрожал матери убийством из-за квартирного вопроса

На днях в УМВД России по Белгороду обратилась 66-летняя женщина, которая сообщила, что сын угрожал ей убийством. Об этом информирует пресс-служба регионального ведомства.

В ходе проверки участковые выяснили, что родственники проживают вместе и уже длительное время не могут разрешить квартирный вопрос. По предварительным данным, вернувшись в очередной раз домой в состоянии алкогольного опьянения, 43-летний ранее неоднократно судимый мужчина поссорился с матерью и стал угрожать ей физической расправой.

В соответствии с ч.1 ст.119 УК РФ (Угроза убийством) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Правоохранители призывают граждан не медлить с обращением в полицию, став жертвой или свидетелем семейно-бытового насилия. Своевременное вмешательство позволит предупредить совершение более тяжкого преступления.