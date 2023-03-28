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НовостиОбщество28 марта 2023 19:46

В Белгородской области 29 марта ожидается дождливая погода и туман

Днем воздух прогреется до +9 градусов
Анастасия Лемешко
В среду на Белгородчине ожидаются дожди, туман и ветер.

В среду на Белгородчине ожидаются дожди, туман и ветер.

Фото: Артем ГРЕБЕНИК

Капризная весенняя погода то радует белгородцев солнышком, то освежит дождем. По прогнозам синоптиков, среда на этой неделе выдастся облачной. 29 марта в Белгородской области ожидаются дожди, а местами даже туман. Ветер будет дуть юго-восточный с переходом на юго-западный. Порывы достигнут 8-13, местами 17 метров в секунду.

Ночью в регионе будет +2..+7 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +4 до +9 градусов. В Белгороде ночью обещают +3…+5 градусов. Днем воздух прогреется до +4..+6 градусов.