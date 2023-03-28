За неделю в Белгородской области обезвредили 14 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Спасатели призывают белгородцев сразу же сообщать об опасных находках и не трогать их руками. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

С наступлением весны из-под снега показываются не только первоцветы. В службу спасения то и дело поступают сообщения об обнаруженных боеприпасах времен Великой Отечественной войны. Только за прошлую неделю спасатели обезвредили 14 снарядов.

Так в селах Мазикино Корочанского района и Стригуны Борисовского района, а также в поселке Комсомольский Прохоровского района нашли артиллерийские мины. Еще одну во время прогулки с собакой в лесопосадке заметил житель села Яблоново. Похожую находку сделал и житель села Бочковка Белгородского района. Жители поселка Чернянка и города Строителя обнаружили оставшиеся с войны артиллерийские снаряды. В Стрелецком и Нелидовке нашли гранаты Ф-1. Все боеприпасы уничтожили на специальном полигоне.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Белгородской области, что о таких находках надо сразу же сообщать в службу спасения по номеру «112» или в полицию по телефону «102». Трогать их категорически запрещается. Если боеприпас был обнаружен во время земляных работ, их следует сразу же прекратить.